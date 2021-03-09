Курс евро упал ниже 88 рублей впервые с 2020 года

Курс евро упал ниже 88 рублей впервые со 2 сентября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на вторник, 9 марта.

Стоимость одного евро составляет 87,9975 рублей по состоянию на 13:55 мск. В 14:05 мск евро торговался на уровне 87,9475 рублей (–0,56%).

Также снизился курс доллара, составив 73,94 рубля и подешевев на 26,25 копейки по сравнению с предыдущей сессией.

Эксперты полагают, что в марте курс доллара, вероятнее всего, останется в пределах 73–76 рублей. Как заявил «Известиям» управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик 2 марта, котировки нефти останутся на стабильно высоких уровнях — $63–65 за баррель, резких изменений в уровне добычи не будет — квоты будут расти постепенно.

Фактором поддержки для российского рубля станет восстановление спроса на энергоресурсы по мере проведения масштабной вакцинации, уверен он. Единственное, что может оказать давление на российскую валюту в течение месяца, — это снижение интереса инвесторов к рисковым активам, если колебания на мировых рынках капитала продолжатся, как это было в конце прошлой недели на фоне резкого роста доходности американских гособлигаций, подчеркнул Лютик.

27 февраля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что весной основную часть вложений лучше делать в долларах США, так как «личные» валюты европейских стран, а также рубль в ближайшее время рискуют потерять в цене.