Шатание скреп: устоит ли рубль во втором квартале
В феврале рубль благодаря росту цен на нефть оказался самой сильной валютой развивающихся рынков. Аналитики не исключают, что в марте тренд укрепления рубля продолжится. Но оказывать влияние на российскую валюту будет несколько совершенно различных обстоятельств. «Известия» выяснили, чего ждать от рубля весной.
Санкции ЕС и США
Последние три месяца курс рубля к доллару находился в диапазоне 73–76. Ключевой фактор поддержки — растущая нефть. Баррель Brent стоит уже дороже $63. Однако даже при нынешних ценах на энергоносители российская валюта по-прежнему недооценена на 5–7%, а значит, имеет определенный потенциал для восстановления. В то же время имеют место и геополитические риски. Санкционный фактор продолжит оказывать давление на рубль в марте и в целом во втором квартале.
В конце февраля США включили в черный список трубоукладчик «Фортуна», который достраивал «Северный поток — 2». 2 марта сперва Евросоюз, а затем и администрация Байдена объявили о введении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Судно-трубоукладчик «Фортуна»
Санкции коснутся семи «высокопоставленных представителей» российских властей, 14 организаций — из них 10 в России, три в Германии, одна в Швейцарии — и будут включать экспортные и визовые ограничения.
Как отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина, реакция рынка на новые санкции пока сдержанная, масштабных распродаж рубля не наблюдается. Уже целый месяц пара доллар–рубль находится ниже уровня 75 рублей.
— Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, — отмечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).
По его словам, ключевые риски несут санкции США, которые могут включить в себя запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга. Эта новость может обвалить рубль на 3–8%. Однако, по данным Bloomberg, экономические санкции России не грозят. По прогнозу «Альфа-Банка», по этой причине рубль останется стабильным после их оглашения.
Нефть и ОПЕК+
Значительное влияние на курс отечественной валюты в марте и во втором квартале продолжит оказывать ситуация на рынке нефти. Рост спроса на энергоносители резко подскочил в связи с аномально холодной зимой в США и Европе. Этот фактор сразу же «подогрел» котировки, однако аналитики не исключают, что уже в марте он себя исчерпает.
— Нефть Brent в середине прошлой недели достигла уровня $67 за баррель, но к текущему моменту уже скорректировалась до $63 за баррель и в дальнейшем может уйти в диапазон $55–60, — прогнозирует Ксения Лапшина из QBF.
Ситуацию на нефтяном рынке определит и мартовское заседание ОПЕК+: страны-экспортеры нефти согласуют квоты на добычу в последующие несколько месяцев. Если участники альянса договорятся о более быстром наращивании предложения, то цены на нефть и рубль окажутся под давлением, отмечает эксперт.
— Для котировок нефти будет важна позиция ОПЕК+. В фокусе «иранский фактор» в виду неопределенности с условиями смягчения санкций со стороны США. Страны «картеля» могут ускорить восстановление добычи в связи с более ранней ребалансировкой рынка, — указывает Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс».
По прогнозу аналитиков банка, до конца полугодия рубль в паре с долларом может попытаться закрепиться ниже отметки 72, но глобальная коррекция вполне способна поднять котировки до 78. Прогноз движения в паре с европейской валютой — диапазон 87–93,5 рубля.
Налоговый период и вакцинация
Сдерживающим фактором для укрепления рубля аналитики «СДМ-банка» называют усиление позиций доллара США на мировом рынке из-за повышения доходности казначейских облигаций и ускорения роста американской экономики.
— Темпы вакцинации населения в США ускоряются, что приблизит снятие большинства ограничений к началу второго полугодия 2021 года. Рубль может усилить позиции до отметок в 72 рубля за доллар при благоприятном внешнем фоне, но при объявлении санкций экономического характера может выйти снова к отметке 76–77 рублей, — указывает Эдуард Лушин, заместитель председателя правления, начальник казначейства «СДМ-Банка».
В целом перспективы рубля во втором квартале аналитики оценивают как позитивные: платежи по внешнему долгу компаний нефинансового сектора, по данным ЦБ, составят $11,8 млрд долларов, что ниже уровня первого квартала, нефтяной рынок пока стабилен. Кроме того, поддержать курс весной помогут российские компании: они будут продавать валюту, чтобы заплатить налоги в рублях.
— С учетом всех факторов в наиболее вероятном сценарии курс рубля составит 70–73 рубля за доллар. В случае позитивного сценария при нефти в интервале $65–75 и номинальных санкциях Запада возможен курс в 67–70 рублей за доллар. В случае негативного сценария при падении нефти до $50–55 на фоне увеличения добычи в рамках ОПЕК+ и жестких санкциях США мы можем увидеть курс 75–78 рублей за доллар, который в моменте может достигнуть 80–82, — полагает Виталий Манкевич.