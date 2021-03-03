Шатание скреп: устоит ли рубль во втором квартале

В феврале рубль благодаря росту цен на нефть оказался самой сильной валютой развивающихся рынков. Аналитики не исключают, что в марте тренд укрепления рубля продолжится . Но оказывать влияние на российскую валюту будет несколько совершенно различных обстоятельств. «Известия» выяснили, чего ждать от рубля весной.

Санкции ЕС и США

Последние три месяца курс рубля к доллару находился в диапазоне 73–76. Ключевой фактор поддержки — растущая нефть. Баррель Brent стоит уже дороже $63. Однако даже при нынешних ценах на энергоносители российская валюта по-прежнему недооценена на 5–7%, а значит, имеет определенный потенциал для восстановления. В то же время имеют место и геополитические риски. Санкционный фактор продолжит оказывать давление на рубль в марте и в целом во втором квартале.

В конце февраля США включили в черный список трубоукладчик «Фортуна», который достраивал «Северный поток — 2». 2 марта сперва Евросоюз, а затем и администрация Байдена объявили о введении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Шатание скреп Судно-трубоукладчик «Фортуна» Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

Санкции коснутся семи «высокопоставленных представителей» российских властей, 14 организаций — из них 10 в России, три в Германии, одна в Швейцарии — и будут включать экспортные и визовые ограничения.

Как отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина, реакция рынка на новые санкции пока сдержанная, масштабных распродаж рубля не наблюдается. Уже целый месяц пара доллар–рубль находится ниже уровня 75 рублей.

— Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, — отмечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Шатание скреп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, ключевые риски несут санкции США, которые могут включить в себя запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга. Эта новость может обвалить рубль на 3–8%. Однако, по данным Bloomberg, экономические санкции России не грозят. По прогнозу «Альфа-Банка», по этой причине рубль останется стабильным после их оглашения.

Нефть и ОПЕК+

Значительное влияние на курс отечественной валюты в марте и во втором квартале продолжит оказывать ситуация на рынке нефти. Рост спроса на энергоносители резко подскочил в связи с аномально холодной зимой в США и Европе. Этот фактор сразу же «подогрел» котировки, однако аналитики не исключают, что уже в марте он себя исчерпает.

— Нефть Brent в середине прошлой недели достигла уровня $67 за баррель, но к текущему моменту уже скорректировалась до $63 за баррель и в дальнейшем может уйти в диапазон $55–60, — прогнозирует Ксения Лапшина из QBF.

Шатание скреп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ситуацию на нефтяном рынке определит и мартовское заседание ОПЕК+: страны-экспортеры нефти согласуют квоты на добычу в последующие несколько месяцев. Если участники альянса договорятся о более быстром наращивании предложения, то цены на нефть и рубль окажутся под давлением, отмечает эксперт.

— Для котировок нефти будет важна позиция ОПЕК+. В фокусе «иранский фактор» в виду неопределенности с условиями смягчения санкций со стороны США. Страны «картеля» могут ускорить восстановление добычи в связи с более ранней ребалансировкой рынка, — указывает Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс».

По прогнозу аналитиков банка, до конца полугодия рубль в паре с долларом может попытаться закрепиться ниже отметки 72, но глобальная коррекция вполне способна поднять котировки до 78. Прогноз движения в паре с европейской валютой — диапазон 87– 93,5 рубля.

Налоговый период и вакцинация

Сдерживающим фактором для укрепления рубля аналитики «СДМ-банка» называют усиление позиций доллара США на мировом рынке из-за повышения доходности казначейских облигаций и ускорения роста американской экономики.

Шатание скреп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Темпы вакцинации населения в США ускоряются, что приблизит снятие большинства ограничений к началу второго полугодия 2021 года. Рубль может усилить позиции до отметок в 72 рубля за доллар при благоприятном внешнем фоне, но при объявлении санкций экономического характера может выйти снова к отметке 76–77 рублей, — указывает Эдуард Лушин, заместитель председателя правления, начальник казначейства «СДМ-Банка».

В целом перспективы рубля во втором квартале аналитики оценивают как позитивные: платежи по внешнему долгу компаний нефинансового сектора, по данным ЦБ, составят $ 11,8 млрд долларов, что ниже уровня первого квартала, нефтяной рынок пока стабилен. Кроме того, поддержать курс весной помогут российские компании: они будут продавать валюту, чтобы заплатить налоги в рублях.