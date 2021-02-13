Ставка на неопределенность: ЦБ счел инфляцию главной угрозой России

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Многие специалисты, в том числе и представители Международного валютного фонда, призывали ЦБ уменьшить ставку до рекордно низкого уровня, но регулятор решил не торопить события. Более того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции допустила повышение ставки. Главной причиной нежелания смягчать денежно-кредитную политику Центробанк называет высокую инфляцию, которая к началу февраля превысила 5%. В то же время относительно высокая («нейтральная») ставка может затруднить или замедлить процесс восстановления экономики, приходящей в себя после кризиса. Подробности — в материале «Известий».

Что решает ставка?

Ключевая ставка рефинансирования ЦБ — важнейший регулятивный инструмент, влияющий на развитие всей экономики страны. Ее фактическое применение (на недельных аукционах РЕПО и депозитах Банка России) является достаточно значительным по объему, но прежде всего она имеет информационное значение, представляя собой ориентир по всей монетарной политике регулятора. В зависимости от ставок ЦБ меняются и ставки по кредитам для всей экономики — от займов крупному бизнесу до ипотеки и потребительских ссуд. Кроме того, в том же направлении движутся и ставки по облигациям, включая ОФЗ.

Ставка на неопределенность_4 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики Фото: РИА Новости

Повышение ставки делает кредиты в системе менее доступными и, следовательно, негативно влияет на экономический рост. При этом высокая ставка купирует риски инфляции, а также привлекает в страну капитал, так как вкладывать в облигации становится более выгодно. Ключевую ставку иногда резко повышают, чтобы остановить девальвацию рубля, как это было в конце 2014 года.

Часто измеряют размер «реальной ставки» ЦБ, сравнивая его с уровнем инфляции. Если ее размер превышает темпы роста цен, тогда реальная ставка считается положительной, если ниже — отрицательной. В 2000-е и начале 2010-х годов преобладали отрицательные ставки. С 2013 года ставка была большей частью положительной, что с одной стороны тормозило экономику, с другой — позволило инфляции опуститься до рекордно низких уровней (3–4%), характерных для стран Западной Европы.

В узком коридоре

С весны 2020 года Банк России агрессивно снижал ставку, пытаясь амортизировать последствия вызванного пандемией экономического кризиса. Еще в апреле ключевая ставка составляла 6%, а к концу июля она опустилась до 4,25%. После этого Центробанк решил притормозить, удерживая показатель на самом низком уровне истории.

В начале текущего года ЦБ оказался между двух огней. С одной стороны, рубль довольно сильно ослабел, по большей части из-за внешних причин — угрозы введения новых санкций США и Европой. При этом цены на сырье — от нефти до металлов — пошли вверх. Но параллельно подорожало и продовольствие, что оказалось на руку российским экспортерам, зато подняло внутренние цены на многие наименования продуктов питания. Одновременно темпы экономического спада по итогам года оказались высокими (–3,1%), хотя и меньше, чем ожидалось. Перспективы восстановления ВВП остаются достаточно шаткими, особенно с учетом неустойчивости цен на нефть и возможности третьей, четвертой и так далее волн эпидемии.

Таким образом, коридор возможностей ЦБ был небольшим. Тем не менее со стороны многие призывали регулятор вернуться к политике снижения ставок ради поддержки экономики. Еще в октябре помощник президента Максим Орешкин посоветовал Банку России снижать ставку и дальше, считая, что денежно-кредитная политика не исчерпала механизмов для поддержания экономического роста. А несколько дней назад эксперты Международного валютного фонда призвали к снижению ставки сразу на половину процентного пункта. Более того, в МВФ выразили уверенность, что в нынешних условиях отказ от снижения ставки двинет цены наверх, а не наоборот.

Тем не менее ЦБ решил не уступать давлению и по итогам первого заседания в текущем году решил оставить ставку без изменений. Учитывая комбинацию сложившихся факторов, это было наиболее ожидаемым решением, и подавляющее большинство аналитиков прогнозировали именно такой исход. Гораздо интереснее риторика представителей банка. ЦБ объяснил решение как фактическими показателями инфляции, которая по итогам января впервые превысила 5% в годовом исчислении, так и высокими инфляционными ожиданиями.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — сказано в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания. Про возможное снижение ставки в будущем намеков не было, скорее можно сделать обратный вывод — хотя обтекаемым заявлением Банк России оставил себе простор для маневра.

Ставка на неопределенность_2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Позже Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что ставка действительно может повыситься в случае возвращения годовой инфляции к долгосрочному уровню в 4% в год. Сейчас цены растут даже быстрее, но это может быть кратковременным искажением, связанным с внешними факторами. Тем не менее вероятность, что относительно быстрый рост цен сохранится и регулятор будет на это реагировать ужесточением монетарной политики, отбрасывать никак нельзя.

«Мировые тренды Неглинной не указ»

Как рассказал в интервью «Известиям» главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, ЦБ всегда ориентировался в первую очередь на сдерживание инфляции, даже если ее угроза кажется преувеличенной.

— На мой взгляд, Банк России завышает будущую инфляцию и рост ВВП — политика явно не столь мягкая, если эту мягкость надо подробно описывать в заявлении. ЦБ всегда стоял на позиции, что сдерживание инфляции важнее роста экономики или курса и смена мировых трендов (знак чего призыв МВФ) Неглинной не указ.

В то же время главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин считает, что в дальнейшем роста ставки ждать все-таки не следует.

— ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год на 0,2 п.п., предполагая наличия более долгосрочного инфляционного давления в экономике. Регулятор по прежнему рассчитывает на быстрый отскок экономики до 3–4% роста ВВП, наблюдая признаки роста в начале года. Более важно, что регулятор не ужесточил сигнал рынку. Риторика относительно повышения ставки осталась без изменений, что означает, что рост ставки не произойдет в ближайшие месяцы.

Ставка на неопределенность_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев предполагает, что ЦБ ориентируется на цифры не только официальной, но и наблюдаемой инфляции, фиксируемой по опросам населения.

— Ее хотя бы косвенно, но тоже приходится брать в расчет при планировании экономической политики государства, и вовсе приблизилась к 12,8%. С учетом этих цифр реальная процентная ставка в России уже находится в отрицательной области, и вряд ли регулятор рискнул бы в подобной ситуации далее понижать ставку ключевую.

Тем не менее эксперт думает, что и ужесточения денежно-кредитной политики также не планируется.

— Повышать процентные ставки в период достаточно тяжелого экономического кризиса ЦБ РФ точно не будет, так как это однозначно окажет негативное воздействие на восстановление экономики из-за роста стоимости заемных средств. Призывы МВФ продолжить смягчение денежно-кредитной политики были бы логичны, если бы при этом не наблюдался заметный рост индекса потребительских цен, вызванный к тому же в значительной степени инфляцией издержек, с которой бороться гораздо сложнее и негативное воздействие которой несравнимо выше по сравнению с инфляцией потребительской. Фактически страна рискует оказаться в положении затяжной стагфляции, когда цены будут продолжать расти на фоне стагнирующей экономики и понижения доходов населения. Учитывая, что Банк России уже пересмотрел свои прогнозы по индексу потребительских цен по итогам 2021 года с 3,5–4,0% до 3,7–4,2%, понижение ключевой ставки привело бы к неоправданному смягчению политики.