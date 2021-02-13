 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдепе США заявили о наблюдении за созданием «Северного потока – 2»
Общество
Дочь пропавшего олимпийского чемпиона рассказала подробности его исчезновения
Мир
Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту
Мир
Администрация США намерена добиваться выдачи Ассанжа
Мир
Телеканалы «112 Украина» и NewsOne оспорят санкции в Верховном суде
Мир
Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе
Общество
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Мир
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Адвокат Трампа объяснил цель импичмента политику
/

Ставка на неопределенность: ЦБ счел инфляцию главной угрозой России

Ключевая ставка оставлена без изменений, а смягчение монетарной политики отложено в долгий ящик
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Главный слайд
Начало статьи
Ставка на неопределенность: ЦБ счел инфляцию главной угрозой России
2021-02-12 20:00:24">
2021-02-12 20:00:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Многие специалисты, в том числе и представители Международного валютного фонда, призывали ЦБ уменьшить ставку до рекордно низкого уровня, но регулятор решил не торопить события. Более того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции допустила повышение ставки. Главной причиной нежелания смягчать денежно-кредитную политику Центробанк называет высокую инфляцию, которая к началу февраля превысила 5%. В то же время относительно высокая («нейтральная») ставка может затруднить или замедлить процесс восстановления экономики, приходящей в себя после кризиса. Подробности — в материале «Известий».

Что решает ставка?

Ключевая ставка рефинансирования ЦБ — важнейший регулятивный инструмент, влияющий на развитие всей экономики страны. Ее фактическое применение (на недельных аукционах РЕПО и депозитах Банка России) является достаточно значительным по объему, но прежде всего она имеет информационное значение, представляя собой ориентир по всей монетарной политике регулятора. В зависимости от ставок ЦБ меняются и ставки по кредитам для всей экономики — от займов крупному бизнесу до ипотеки и потребительских ссуд. Кроме того, в том же направлении движутся и ставки по облигациям, включая ОФЗ.

Ставка на неопределенность_4
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики

Фото: РИА Новости

Повышение ставки делает кредиты в системе менее доступными и, следовательно, негативно влияет на экономический рост. При этом высокая ставка купирует риски инфляции, а также привлекает в страну капитал, так как вкладывать в облигации становится более выгодно. Ключевую ставку иногда резко повышают, чтобы остановить девальвацию рубля, как это было в конце 2014 года.

Цены попали в точку: разгон инфляции не позволил ЦБ снизить ключевую ставку
Регулятор заявил об исчерпании смягчения денежно-кредитной политики

Часто измеряют размер «реальной ставки» ЦБ, сравнивая его с уровнем инфляции. Если ее размер превышает темпы роста цен, тогда реальная ставка считается положительной, если ниже — отрицательной. В 2000-е и начале 2010-х годов преобладали отрицательные ставки. С 2013 года ставка была большей частью положительной, что с одной стороны тормозило экономику, с другой — позволило инфляции опуститься до рекордно низких уровней (3–4%), характерных для стран Западной Европы.

В узком коридоре

С весны 2020 года Банк России агрессивно снижал ставку, пытаясь амортизировать последствия вызванного пандемией экономического кризиса. Еще в апреле ключевая ставка составляла 6%, а к концу июля она опустилась до 4,25%. После этого Центробанк решил притормозить, удерживая показатель на самом низком уровне истории.

В начале текущего года ЦБ оказался между двух огней. С одной стороны, рубль довольно сильно ослабел, по большей части из-за внешних причин — угрозы введения новых санкций США и Европой. При этом цены на сырье — от нефти до металлов — пошли вверх. Но параллельно подорожало и продовольствие, что оказалось на руку российским экспортерам, зато подняло внутренние цены на многие наименования продуктов питания. Одновременно темпы экономического спада по итогам года оказались высокими (–3,1%), хотя и меньше, чем ожидалось. Перспективы восстановления ВВП остаются достаточно шаткими, особенно с учетом неустойчивости цен на нефть и возможности третьей, четвертой и так далее волн эпидемии.

Ставка на неопределенность_1
Нефтяная качалка в Сургутском районе
Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Таким образом, коридор возможностей ЦБ был небольшим. Тем не менее со стороны многие призывали регулятор вернуться к политике снижения ставок ради поддержки экономики. Еще в октябре помощник президента Максим Орешкин посоветовал Банку России снижать ставку и дальше, считая, что денежно-кредитная политика не исчерпала механизмов для поддержания экономического роста. А несколько дней назад эксперты Международного валютного фонда призвали к снижению ставки сразу на половину процентного пункта. Более того, в МВФ выразили уверенность, что в нынешних условиях отказ от снижения ставки двинет цены наверх, а не наоборот.

Цены попали в точку: разгон инфляции не позволил ЦБ снизить ключевую ставку
Регулятор заявил об исчерпании смягчения денежно-кредитной политики

Тем не менее ЦБ решил не уступать давлению и по итогам первого заседания в текущем году решил оставить ставку без изменений. Учитывая комбинацию сложившихся факторов, это было наиболее ожидаемым решением, и подавляющее большинство аналитиков прогнозировали именно такой исход. Гораздо интереснее риторика представителей банка. ЦБ объяснил решение как фактическими показателями инфляции, которая по итогам января впервые превысила 5% в годовом исчислении, так и высокими инфляционными ожиданиями.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — сказано в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания. Про возможное снижение ставки в будущем намеков не было, скорее можно сделать обратный вывод — хотя обтекаемым заявлением Банк России оставил себе простор для маневра.

Ставка на неопределенность_2
Покупатели у прилавка с макаронными изделиями в магазине
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Позже Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что ставка действительно может повыситься в случае возвращения годовой инфляции к долгосрочному уровню в 4% в год. Сейчас цены растут даже быстрее, но это может быть кратковременным искажением, связанным с внешними факторами. Тем не менее вероятность, что относительно быстрый рост цен сохранится и регулятор будет на это реагировать ужесточением монетарной политики, отбрасывать никак нельзя.

Прыг-скок: какой будет инфляция в 2021 году
Прогноз ЦБ внушает осторожный оптимизм

«Мировые тренды Неглинной не указ»

Как рассказал в интервью «Известиям» главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, ЦБ всегда ориентировался в первую очередь на сдерживание инфляции, даже если ее угроза кажется преувеличенной.

— На мой взгляд, Банк России завышает будущую инфляцию и рост ВВП — политика явно не столь мягкая, если эту мягкость надо подробно описывать в заявлении. ЦБ всегда стоял на позиции, что сдерживание инфляции важнее роста экономики или курса и смена мировых трендов (знак чего призыв МВФ) Неглинной не указ.

В то же время главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин считает, что в дальнейшем роста ставки ждать все-таки не следует.

— ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год на 0,2 п.п., предполагая наличия более долгосрочного инфляционного давления в экономике. Регулятор по прежнему рассчитывает на быстрый отскок экономики до 3–4% роста ВВП, наблюдая признаки роста в начале года. Более важно, что регулятор не ужесточил сигнал рынку. Риторика относительно повышения ставки осталась без изменений, что означает, что рост ставки не произойдет в ближайшие месяцы.

Ставка на неопределенность_3
График курса доллара США
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев предполагает, что ЦБ ориентируется на цифры не только официальной, но и наблюдаемой инфляции, фиксируемой по опросам населения.

Дать подороже: аналитики спрогнозировали инфляцию на 2021 год
По их мнению, потребительскую корзину стоит скорректировать для более точного расчета роста цен

— Ее хотя бы косвенно, но тоже приходится брать в расчет при планировании экономической политики государства, и вовсе приблизилась к 12,8%. С учетом этих цифр реальная процентная ставка в России уже находится в отрицательной области, и вряд ли регулятор рискнул бы в подобной ситуации далее понижать ставку ключевую.

Тем не менее эксперт думает, что и ужесточения денежно-кредитной политики также не планируется.

— Повышать процентные ставки в период достаточно тяжелого экономического кризиса ЦБ РФ точно не будет, так как это однозначно окажет негативное воздействие на восстановление экономики из-за роста стоимости заемных средств. Призывы МВФ продолжить смягчение денежно-кредитной политики были бы логичны, если бы при этом не наблюдался заметный рост индекса потребительских цен, вызванный к тому же в значительной степени инфляцией издержек, с которой бороться гораздо сложнее и негативное воздействие которой несравнимо выше по сравнению с инфляцией потребительской. Фактически страна рискует оказаться в положении затяжной стагфляции, когда цены будут продолжать расти на фоне стагнирующей экономики и понижения доходов населения. Учитывая, что Банк России уже пересмотрел свои прогнозы по индексу потребительских цен по итогам 2021 года с 3,5–4,0% до 3,7–4,2%, понижение ключевой ставки привело бы к неоправданному смягчению политики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021