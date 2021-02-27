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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений весной

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Этой весной основную часть вложений лучше делать в долларах США, так как «личные» валюты европейских стран, а также рубль в ближайшее время рискуют потерять в цене. Об этом в субботу, 27 февраля, «РИА Новости» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, — в первую очередь не входящих в зону евро валют европейских стран, — на горизонте 6–12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими», — выразил он мнение.

То же самое, по его словам, касается «развивающихся и сырьевых» валют, которые в текущем году вышли в лидеры в следствие ралли активов.

Таким образом, для нивелирования валютных рисков основная часть вложений инвесторов должна быть сделана в долларах США.

В течение последних девяти месяцев, по словам Бабина, большинство валют подорожало по отношению к доллару, что спровоцировало снижение доходности активов и лишение их премии за риск.

«Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски — к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», — уточнил он.

При этом в начале февраля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать.

Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют, причем в зоне риска оказались даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

10 января директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал, что в 2021 году курс евро будет колебаться в пределах 82–92 рубля, доллара — 70–80 рублей.

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