Эксперт назвал худшие валюты для покупки в 2021 году

Евро, доллар, японская иена и швейцарский франк будут ослабевать. Об этом 7 февраля заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, говоря о худших валютах для покупки в 2021 году.

Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержены большинство валют. Причем в зоне риска оказалась даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.

Сейчас указанные валюты растут, но когда экономика начнет восстанавливаться, то средства из японской иены и швейцарского франка могут начать переходить в более рисковые активы. Сложности также могут образоваться у британского фунта, который может просесть на некоторый срок.

«В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы, которое может наблюдаться против любой из них», — цитирует Михаила Когана агентство экономической информации «Прайм».

Также аналитик отметил, что экономика еврозоны сильнее пострадала от пандемии коронавируса, поэтому в кандидатах на ослабление также оказалось и евро.

По мнению Когана, китайский юань и рубль имеют хорошие шансы на укрепление

«Текущий курс отражает высокие санкционные риски, если они не воплотятся, то на фоне высоких цен на нефть и восстановления экономики рубль может лидировать среди прочих валют emerging markets в этом году», — заключил Коган.

4 февраля эксперты сделали прогноз о криптовалютах. Они ожидают дальнейшего роста стоимости альткоинов и биткоина с некоторыми коррекциями курса. Эксперт считает, что после коррекции биткоина на уровне $19–20,5 тыс. с новой волной роста его цена может достигнуть $42 тыс.