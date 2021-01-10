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Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро в течение 2021 года

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В 2021 году курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля. Об этом 10 января заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

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«К концу (2020) года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70–80 рублей, а евро — 82–92 рубля», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что в 2020 году россияне чаще продавали, чем покупали, доллары и евро — 53% и 47% соответственно. Зимой минувшего года риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавируса вызвали ослабление рубля. Пики роста курсов валюты пришлись на 31 марта, что стало реакцией на первую волну пандемии коронавируса.

Колебания валют в августе были вызваны как локальными факторами, так и внешними — неопределенность по программе стимулирования экономики США, отсутствие прогресса в разрешении торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Осенью на курсе российского рубля сказывались различные геополитические риски и новости, связанные со второй волной коронавируса, президентские выборы в США и конфликт в Нагорном Карабахе.

Ранее, 5 января, экономист Игорь Диденко заявил, что самой надежной валютой для хранения сбережений в настоящее время является китайский юань.

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