Экономист назвал наиболее надежные валюты для хранения сбережений

Самым надежной валютой для хранения сбережений в настоящее время является китайский юань. Об этом во вторник, 5 января, заявил РЕН ТВ экономист Игорь Диденко.

На втором месте, по словам эксперта, находится швейцарский франк.

«Что касается евро, если ориентироваться на него, то да, сейчас ситуация в Европе по сравнению со Штатами относительно стабилизировалась. Но та же самая ситуация с коронавирусом и локдауном в Великобритании показывает, что «черный лебедь» может вылезти практически неожиданно», ― сказал он.

Также Диденко добавил, что к концу года курс евро составит от 85 до 95 рублей.

Ранее в этот день эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро, потому что динамика восстановления экономики Европы сможет поддержать рост курса этой денежной единицы.

По его мнению, помимо евро потенциалом для хранения также обладают китайский юань и японская иена. Интерес также могут представлять валюты стран БРИКС, в частности, южноафриканский ранд и индийская рупия.

При этом Зельцер добавил, что всё это не умаляет перспектив рубля. Национальная валюта вполне способна укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро, подчеркнул он.

Накануне данные Московской биржи показали, что рубль начал 2021 год ростом к доллару и евро. Так, курс доллара на первых в 2021 году торгах опустился на 0,38%, до 74,135 рубля, курс евро — на 0,58%, до 90,985 рубля.