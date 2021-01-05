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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в текущем году

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Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро, потому что динамика восстановления экономики Европы сможет поддержать рост курса этой денежной единицы. Об этом во вторник, 5 января, «РИА Новости» рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — приводит агентство его слова.

По мнению эксперта, помимо евро потенциалом для хранения также обладают китайский юань и японская иена. Интерес также могут представлять валюты стран БРИКС, в частности, южноафриканский ранд и индийская рупия.

При этом, добавил Зельцер, всё это не умаляет перспектив рубля. Национальная валюта вполне способна укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро, подчеркнул он.

«С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля», — заключил специалист.

Днем ранее данные Московской биржи показали, что рубль начал 2021 год ростом к доллару и евро. Так, курс доллара на первых в 2021 году торгах опустился на 0,38%, до 74,135 рубля, курс евро — на 0,58%, до 90,985 рубля.

В начале декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал о нескольких валютах, которые в настоящее время выгоднее доллара. По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона.

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