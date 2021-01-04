Прямой эфир
Мир
В штабе Байдена призвали к диалогу с Россией по вооружениям
Экономика
Рубль начал 2021 год ростом к доллару и евро
Общество
«Аэрофлот» увеличил срок оформления субсидированных билетов
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19
Мир
Новак заверил в реализации «Северного потока – 2» благодаря поддержке ЕС
Мир
Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Челябинской области
Общество
В России за сутки выявили 23 351 случай заболевания COVID-19
Общество
В Москве задержали врезавшегося на Mercedes в здание Театра имени Вахтангова

Рубль начал 2021 год ростом к доллару и евро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на первых в 2021 году торгах опустился на 0,38%, до 74,135 рубля, курс евро — на 0,58%, до 90,985 рубля, следует из данных Московской биржи на 4 января.

Рубль вверх: в 2021-м нацвалюте прописали укрепление
Однако реализация санкционных угроз может ее ослабить, предупреждают аналитики

По состоянию на 10:05 (мск) курс доллара находился на уровне 73,7675 рубля, а евро снижался до 90,45 рубля (-1,17%).

По данным торговой площадки, 30 декабря доллар торговался на уровне 74,44 рубля, в то время как евро в тот момент достиг 91,51 рубля.

В начале декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал о нескольких валютах, которые в настоящее время выгоднее доллара. По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона.

В то же время в ноябре аналитики финансовой корпорации Citigroup сообщили, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую экономику и торговлю.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020