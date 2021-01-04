Рубль начал 2021 год ростом к доллару и евро

Курс доллара на первых в 2021 году торгах опустился на 0,38%, до 74,135 рубля, курс евро — на 0,58%, до 90,985 рубля, следует из данных Московской биржи на 4 января.

По состоянию на 10:05 (мск) курс доллара находился на уровне 73,7675 рубля, а евро снижался до 90,45 рубля (-1,17%).

По данным торговой площадки, 30 декабря доллар торговался на уровне 74,44 рубля, в то время как евро в тот момент достиг 91,51 рубля.

В начале декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал о нескольких валютах, которые в настоящее время выгоднее доллара. По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона.

В то же время в ноябре аналитики финансовой корпорации Citigroup сообщили, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую экономику и торговлю.