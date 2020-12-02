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Эксперт назвал несколько выросших к рублю валют выгоднее доллара

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Пока рубль снижается к доллару, некоторые валюты наоборот растут к рублю. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал агентству «Прайм» о нескольких валютах, которые сейчас выгоднее доллара.

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По его словам, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют стала шведская крона. За последние 11 месяцев она выросла к доллару более чем на 9%. Эксперт объяснил это тем, что в стране не было жестких ограничений против коронавируса, что причиняло меньше вреда экономике страны. Кроме того, долгое время темпы распространения COVID-19 в Швеции были низкими.

В ноябре китайский юань также совершил резкий рывок вверх на фоне новостей о лидерстве кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена в предвыборной гонке, что, предположительно, снизит противостояние между Вашингтоном и Пекином в торговой войне. На этих предположениях юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года — примерно на 6%.

Однако это не может быть основанием для долгосрочных покупок, поскольку тренд может измениться. Не стоит переводить доллары в рубли или другую валюту, если на это нет веских оснований, считает Бабин. Доллар в дальнейшем имеет гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти.

30 октября исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что до конца года рубль будет торговаться в диапазоне 76,4–80,5 в паре с долларом и 89,3–94,1 в паре с евро.

Ранее в этот день сообщалось, что курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября. По данным Московской биржи, курс евро достиг отметки 91,31 рубля, а курс доллара повысился до 76,3 рубля.

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