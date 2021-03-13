Торг у капота: автомобиль не должен быть роскошью

Редкий покупатель автомобиля не задумывается о том, как бы приобрести его подешевле. Существует множество хитростей, позволяющих это сделать, иногда сэкономить позволяет даже кредит. Как добиваться скидок на автомобиль, «Известиям» рассказали эксперты.

Торговаться нужно

Многие ошибочно полагают, что установленные дилерским центром цены — финальны и покупатель должен заплатить именно ту сумму, что указана рядом с понравившимся автомобилем. Ведь никому и в голову не приходит торговаться в продуктовом магазине или аптеке. А вот в дилерском центре это делать просто необходимо.

Первое, что нужно сделать, — изучить диапазон цен на желаемый автомобиль, хотя бы на сайтах объявлений о продаже. Не лишним будет сравнить все предлагаемые комплектации, посетив торговые площадки — как в рамках одной модели, так и между разными.

« Разберитесь, каких опций вам не хватает в приглянувшейся комплектации и что бы вы хотели докупить — коврики, обогреватель и прочее. Если покупать дополнительное оборудование сразу же, а не откладывать это до лучших времен, то можно получить скидку в размере до трети стоимости опций », — советуют в Авто.ру.

Не стоит завершать поиски в первом же автосалоне — лучше посетить несколько, получить их предложения и сравнить цены у нескольких дилеров. Наличие на руках предложения от одного дилера поможет получить скидку на машину у другого, конкурирующего. В большинстве случаев торговаться можно будет уже от этого предложения, а не от указанной в салоне цены.

« Приезжайте к дилеру уже подготовленным, с пониманием, от какой цены до какой можно торговаться. Охотнее дают скидки продавцы автомобилей, не пользующихся слишком высоким спросом. В первую очередь речь идет о премиум-брендах », — подчеркивают эксперты «Авто.ру».

Торг у капота1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Банк в помощь

Не стоит забывать о выгодах от пользования банковскими продуктами. В некоторых случаях имеет смысл купить машину в кредит, даже если у вас на руках имеется вся необходимая сумма. Кредит можно будет сразу же погасить, получив свою скидку при покупке.

«Например, на машину стоимостью 3–4 млн рублей скидка может составить около 500 тыс. рублей. Половина денег уйдет на страхование жизни по условиям предоставления кредита, но половину вы выиграете», — подсчитали эксперты «Авто.ру», напомнив о необходимости внимательно изучить все условия банка и дилера.

Скидку можно получить и благодаря государству, говорит вице-президент национального союза автомобилистов Антон Шапарин:

— Например, программа «Первый автомобиль» или «Автомобиль для врача», «Авто для семьи» позволяют существенно сэкономить — от 10% до 25% от стоимости машины.

Но даже если ни одна госпрограмма не подошла, отчаиваться не стоит.

«Зачастую инициаторами спецпредложений выступают сами производители и импортеры. Эти спецпредложения касаются программ трейд-ин, кредитования или лизинга», — рассказала генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

Страховой случай

Более сложный способ сэкономить при покупке автомобиля, — приобрести каско.

«Как правило, каско для машины стоимостью 3–4 млн. рублей обходится у дилера в 150 тыс. рублей против 120 тыс. при покупке у страховой. Однако автосалон с высокой долей вероятности предложит вам взамен скидку — примерно 50 тыс. рублей на упомянутую машину», — раскрыли лайфхак со страховкой в «Авто.ру».

Торг у капота3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Правильно выбрать время

Эксперты рекомендуют подгадать покупку к концу месяца — в это время, как правило, у автосалонов закрывается отчетный период и они торопятся продать машины даже со скидкой, чтобы получить возможность включить их в отчет.

Еще выгоднее может стать покупка в ноябре-декабре, когда дилеры стараются распродать имеющийся парк перед сменой модельного года. К тому же именно в этот период они ожидают выплат от автопроизводителя за выполнение годового плана.

«Если по какой-то модели план не выполнен — а такое часто бывает с нишевыми авто — они очень заинтересованы в продаже», — рассказал Антон Шапарин.

Если у вас нет машины

Покупка машины с пробегом — еще один способ экономии. За те же деньги так можно получить автомобиль всё еще на гарантии, но классом выше.

«Единственный совет — рассматривать прежде всего предложения официальных дилеров и не покупать кота в мешке у непроверенных продавцов. Автомобиль будет проверен автосервисом, вы получите на руки чек-лист неисправностей, а также дополнительную гарантию от полугода до года от автосалона», — поделилась Лилия Маркова.

Торг у капота2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лучший способ сэкономить сейчас

Сейчас не лучшее время для попыток сэкономить, считают эксперты. «На рынке дефицит автомобилей по целому ряду моделей, нужно дождаться, пока он будет восполнен. Пока что ряд ходовых моделей, наоборот, продают дороже рекомендованной розничной цены», — предупредил Шапарин.

Возможно, сейчас для людей, подбирающих новую машину, самым действенным будет совет переждать период максимального ажиотажного спроса и дефицита. В дилерских центрах с такой позицией согласны. Тем более что на традиционные весенние скидки в этом году сложно рассчитывать.