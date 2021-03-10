Ошибка вышла: страховая оставит без полиса и не вернет деньги

Из-за ошибок при оформлении ОСАГО в режиме онлайн автомобилисты могут остаться без полиса и потраченных на него денег. Страховщики предупредили: если клиенты спутают категорию своей машины, ошибутся в мощности двигателя, договор можно правомерно аннулировать, а премию не возвращать. Каких ошибок нельзя допускать и как автовладельцам доказать, что они не мошенники, разбирались «Известия».

Проверять стали тщательнее

Страховые компании стали тщательнее проверять данные, вносимые при оформлении электронных полисов ОСАГО. Если раньше проверки велись чаще всего выборочно, то теперь практически каждый договор проходит тотальное изучение после подписания по всем параметрам.

Оказалось, что не все знают о ловушке при оформлении страховки в режиме онлайн — если в данные даже случайно закрадется ошибка, страховая компания оформит полис, а вот когда неточность вскроется, расторгнет договор в одностороннем порядке.

«В таких случаях расторжение страховщиком полиса является правомерным. При этом уплаченная страховая премия возврату не подлежит в соответствии с правилами ОСАГО», — объяснили «Известиям» в Центробанке. Одновременно регулятор подтвердил и наличие жалоб на односторонние расторжения полисов ОСАГО с удержанием уплаченных средств. При этом в пресс-службе Центробанка отметили, что отдельной статистики по таким обращениям не ведут.

Ошибка вышла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В период с декабря 2020 по февраль 2021 года в Банк России поступило несколько десятков обращений от заявителей из различных регионов, часть которых может быть связана с расторжением договоров ОСАГО в связи с намеренным представлением страхователями ложных сведений для уменьшения размера страховой премии», — сообщили в Центробанке.

В ЦБ объяснили, что недобросовестные страхователи могут указывать недостоверные сведения в отношении мощности транспортного средства, а также целей его использования.

«Вместе с тем в ходе рассмотрения обращений выявляются факты неправомерного расторжения договоров ОСАГО в одностороннем порядке. В этих случаях со страховщиками проводится надзорная работа с помощью различных инструментов поведенческого надзора по устранению нарушений и недопущению их в последующем», — уточнили в Центробанке.

Что говорят страховщики

В ПАО СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», что механизм расторжения договоров страхования автогражданской ответственности за предоставление ложных сведений работает уже очень давно. Перерыв на пару месяцев был сделан только на период перехода на АИС ОСАГО 2.0.

Проверку проходят все полисы: указанные клиентом данные сверяют с теми, которые содержатся в государственных базах данных.

Ошибка вышла Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«К сожалению, пока не налажен прямой информационный обмен между страховщиками и органами исполнительной власти. Поэтому нельзя делать проверку в течение того времени, пока оформляется договор. Приходится делать проверки уже постфактум», — посетовал директор департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.

По словам представителя «Росгосстраха», чаще всего причиной для расторжения договоров становятся неверные сведения о цели использования автомобиля.

«Например, страхователи «случайно» забывают про оформленную накануне лицензию такси. Или неверно указана категория ТС — не все автолюбители помнят, что некоторые внедорожники входят в категорию C, а микроавтобусы с числом сидячих мест свыше восьми — в категорию D, не говоря уже о том, что иногда в категорию А пытаются отнести популярные кроссоверы. Бывают ошибки и в указании мощности двигателя — в том числе и ее сознательное занижение», — поделился примерами Володяев.

В «Росгосстрахе» также рассказали, что расторгают договоры тогда, когда «очевидно идет речь о сознательном и преднамеренном искажении предоставляемых данных, либо в случае серьезных ошибок — например, если мощность двигателя занижена сразу на несколько лошадиных сил». На таких основаниях компания расторгает не более 1,5% договоров ОСАГО. При этом восстанавливается из-за ошибочного расторжения примерно 0,03%.

Ошибка вышла Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Иногда водители редких или модифицированных автомобилей не имеют возможности выбрать на сайте подходящие параметры, в том числе и по мощности двигателей своих транспортных средств. И тут снова есть риск попасться в ловушку. В случае если параметры автомобиля не соответствуют данным, которые предлагает калькулятор ОСАГО, в «Росгосстрахе» советуют выбрать опцию «Другое ТС» и ввести все данные вручную либо обратиться в офис или к агенту страховщика.

Практика тотальных проверок

В «Страховом доме ВСК» система выборочной проверки полисов ОСАГО на соответствие информации, указанной в полисе/заявлении о страховании, работает с 2020 года.

«Частота расторжений договоров носит единичный характер. Такие случаи связаны в основном с искажениями в указанной категории/типе транспортного средства, а также с занижением мощности, информации о территории преимущественного использования, — рассказал представитель страховой компании. — Чтобы избежать расторжения договора, необходимо тщательно заполнять документы, а при использовании услуг посредника — внимательно относиться к его выбору».

В «АльфаСтраховании» сообщили, что из-за ложных сведений в среднем в месяц расторгается всего 1–2% от общего числа заключаемых договоров е-ОСАГО.

Ошибка вышла Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

«Такой показатель достигается за счет тщательной проверки данных при заключении договоров и разъяснительной работы с партнерами, агентами компании, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. — Проверки проходят с лета 2020 года в автоматизированном режиме. Их цель — выявление случаев, когда страхователи намеренно занижают размер страховой премии по ОСАГО».

Страховщик также заверил, что ошибочные расторжения полисов с добросовестными страхователями единичны и рассматриваются в индивидуальном порядке.

Как обманывают посредники

Водители могут остаться без денег и страховки не только из-за собственных ошибок. Иногда оформить ОСАГО по низкой цене предлагают недобросовестные посредники, якобы имеющие связи в страховых компаниях. Нередко оказывается, что такие помощники вовсе не связаны со страховым бизнесом. От имени владельца они просто заполняют заявку, занижая ключевые параметры и внося ложные данные о самом страхователе.

«После получения от страховщика подписанного договора е-ОСАГО в формате PDF такой посредник с использованием специальных программных средств указывает в нем правильные данные автовладельца. После этого он направляет автовладельцу договор е-ОСАГО с его данными, а разницу в страховой премии забирает себе. Больше всего таких недобросовестных посредников работает в «красных» регионах с высокими рисками мошенничества в ОСАГО», — предупредили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Ошибка вышла Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В «Росгосстрахе» подтвердили, что сталкивались с такой практикой.

« Автомобилист даже не догадывается, что его ответственность не застрахована — узнать об этом сегодня он может, только обратившись с таким полисом в компанию после страхового случая для урегулирования убытка . И отказ становится для него неприятной неожиданностью. По нашим данным, количество обращений в «Росгосстрах» с подобными полисами колеблется от нескольких десятков до сотни случаев ежемесячно», — предупредили корреспондента «Известий».

Причина «ошибок»

Эксперт и юрист в области автострахования Сергей Беляков в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что подавляющее большинство ошибок, связанных с расторжением договоров, возникает из-за умышленных действий страхователей. При этом Беляков считает, что некоторым водителям приходится идти на такие шаги, потому что иначе страховые компании им просто отказывают — в первую очередь это относится к таксистам и жителям проблемных регионов.

«Такси — это убыточный сегмент, их многие просто не страхуют, — объясняет Беляков. — Есть также проблемные регионы, например Ульяновск, Ингушетия, Владивосток — там страховщики ни в какую работать не хотят и пробуют отменять договоры в надежде, что с ними не будут долго разбираться или судиться. Но в основном водители действительно пытаются занизить премию осознанно, и самый простой способ — уменьшить количество лошадиных сил. Округляют их в меньшую, а не большую сторону в надежде, что этого не заметят. Еще одна распространенная ошибка — смена адреса регистрации. Например, водитель оформил полис в Костроме, застраховался и переехал в Москву, где прописался. Конечно, в Костроме коэффициент будет ниже, но страховка работает по адресу регистрации страхователя, а не машины ».

Ошибка вышла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Беляков уточнил, что некоторые водители несерьезно относятся к заполнению анкеты, хотя она ничем не отличается от составления договора в офисе компании. «Проблема это не массовая, но поводов для страховых давать нельзя. По моей оценке, раньше так строго за ошибками в ключевых параметрах следили не все страховщики, но после либерализации тарифов ОСАГО в сентябре 2020 года водителей стали проверять тщательнее», — заключил эксперт.

Что делать добросовестному автовладельцу

В РСА признают, что водители действительно жалуются на случаи расторжения полисов е-ОСАГО, но пока такие случае единичны. Как объяснили в ассоциации «Известиям» , если при заполнении данных на сайте страховщика автомобилист по ошибке ввел неверные данные, то ему предлагается их скорректировать на стадии заключения договора е-ОСАГО.

Внести последующие изменения в договор е-ОСАГО можно с доплатой части премии страховщику — если правильные данные привели к ее увеличению. Если же окажется, что с правильными данными полис ОСАГО стоит меньше, то часть премии, напротив, вернут. В случае если договор расторгли по причинам, с которыми водитель не согласен, сами страховщики советуют обращаться к ним в офис, чтобы разобраться в ситуации.

«При ошибочном расторжении договора автомобилист, безусловно, может его восстановить. Для этого необходимо обратиться в ближайший офис страховой компании и представить оригиналы документов. Также ВСК всегда становится на сторону клиента, если ситуация носит неоднозначный характер или клиент опечатался при заполнении некритичных параметров», — высказали в ВСК свою позицию.

Ошибка вышла Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

А вот в Центробанке предлагают действовать более жестко и обращаться сразу к ним.