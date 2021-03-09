В Китае запустили «ковид-паспорта» для международных поездок

В Китае официально запустили программу электронных сертификатов здоровья для международных путешествий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы консульского департамента МИД страны, распространенного в Wechat 9 марта.

«В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру», — говорится в сообщении.

Оформить сертификат можно в мини-приложении социальной сети Wechat. Как рассказал корреспондент «РИА Новости», на данный момент сертификат может оформить только гражданин КНР по удостоверению личности.

В сертификате указаны результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, дата прохождения теста и место, где проводилось исследование, наличие или отсутствие вакцинации от COVID-19. Кроме того, в документе указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта.

Получить информацию о состоянии здоровья зарегистрированного пользователя может любое иностранное здравоохранительное ведомство. Данные содержатся в QR-коде, который создается уникально для каждого человека. Сертификат можно распечатать.

Накануне, 8 марта, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что ЕК представит 17 марта первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. По его словам, решение о практическом применении, в том числе на международном уровне, будет приниматься позднее.

Как рассказала 1 марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик.

В начале февраля власти Дании заявили о введении в стране цифровых ковид-паспортов, где будет содержаться информация о вакцинации. По их мнению, это поможет возобновить в Дании деловую жизнь.