ЕС представит проект по паспортам вакцинации 17 марта

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе (ЕС), однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Об этом заявил 8 марта на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Как отмечает телеканал BFM.TV, документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». «Вопрос о его применении будет решаться позднее странами ЕС», — рассказал он.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Как 1 марта рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. При создании электронного паспорта вакцинации будут соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила политик.

3 марта во Всемирной организации здравоохранения называли решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 преждевременным.