Еврокомиссия назвала цель создания сертификата вакцинации

Электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. Об этом сообщила 1 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, законодательная основа для создания документа будет представлена в марте. Как добавила политик в Twitter, при оформлении сертификата в него будет вноситься информация о вакцинации пациента, о выздоровлении от COVID-19 и результат тестирования на коронавирус.

При создании электронного паспорта вакцинации будет соблюдаться конфиденциальность и безопасность данных, заверила глава ЕК.

Документ планируют подготовить уже к лету. Многие страны, экономика которых сильно зависит от туризма, поддержали эту идею. Однако не все государства Европы разделяют такой же оптимизм.

В России заявили, что будут следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект реализуется, то это «станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому поводу».