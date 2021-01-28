Евросоюз согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19

Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что они будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные государствами — членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

«Я приветствую принятие руководящих принципов по подтверждению вакцинации в медицинских целях. Нам нужен общий подход к сертификатам о вакцинации, и я рассчитываю на продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения для расширения масштабов использования этого инструмента на глобальном уровне. Совместимые сертификаты о вакцинации станут важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления», — прокомментировала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

25 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК ужесточила санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Она подчеркнула, что крайне важно отказаться от необязательных поездок.

Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

23 января стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз. Отмечается, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Еврокомиссия (ЕК) и страны — члены ЕС выразили «глубокое недовольство» этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, так как государства должны выполнять свои планы по вакцинации