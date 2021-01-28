Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса
Сюжет:

Евросоюз согласовал принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

Отмечается, что они будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные государствами — членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

«Я приветствую принятие руководящих принципов по подтверждению вакцинации в медицинских целях. Нам нужен общий подход к сертификатам о вакцинации, и я рассчитываю на продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения для расширения масштабов использования этого инструмента на глобальном уровне. Совместимые сертификаты о вакцинации станут важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления», — прокомментировала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

25 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК ужесточила санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Она подчеркнула, что крайне важно отказаться от необязательных поездок.

Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

23 января стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз. Отмечается, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Еврокомиссия (ЕК) и страны — члены ЕС выразили «глубокое недовольство» этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, так как государства должны выполнять свои планы по вакцинации

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021