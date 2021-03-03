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В ВОЗ оценили решение ЕС о введении COVID-паспортов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным введение странами паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 марта, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

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«ВОЗ высказалась, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID. — Ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать», — указала представитель ВОЗ.

Возможность введения паспортов путешественников также оценили в ВОЗ 15 февраля. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.

28 января Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря. На сегодняшний день в странах ЕС одобрено использование вакцин Moderna и Pfizer/BioNtech.

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