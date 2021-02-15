ВОЗ оценила идею о введении паспортов путешественников

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, он заявил на брифинге.

«На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому, что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — пояснил Райан.

Ранее, 8 февраля, в этическом совете ФРГ заявил «Известиям» о том, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане не должны наделяться особыми правами, поскольку пока не доказано, что они не передают вирус.

В эпоху перманентного карантина некоторые страны Европы ведут дискуссию о возможности позволить привитым людям получить доступ к заблокированной сфере услуг или туризму. В Дании и Швеции не исключают, что паспорта вакцинации позволят постепенно вывести страну из локдауна. Однако в ВОЗ «Известиям» заявили, что пока прививочной кампании недостаточно, чтобы снять ограничения.

«Нам крайне необходимо перезапустить датское общество, чтобы компании могли вернуться на правильный путь», — заявил исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Боедсков.

В ходе пресс-конференции, 1 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что пока дискуссия о расширенных правах для привитых бессмысленна, ведь «остается неясным, могут ли вакцинированные граждане оставаться переносчиками». 4 февраля этический совет ФРГ собирался для того, чтобы принять решение, насколько уместно давать большую свободу в условиях карантина тем, кто сделал прививку.