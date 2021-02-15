Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу
Общество
Около 65% московских дорог очистили после снегопада
Мир
РФ приветствовала возобновление палестино-израильского урегулирования
Мир
В США 62% опрошенных поддержали идею создания третьей партии власти
Мир
Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией
Мир
Твиты Илона Маска обвалили стоимость криптовалюты Dogecoin
Общество
Экологи заявили о благоприятном влиянии снегопада на чистоту воздуха в Москве
Общество
Минтранс РФ утвердил обновленные правила ж/д перевозки животных
Мир
В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества
Сюжет:

ВОЗ оценила идею о введении паспортов путешественников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, он заявил на брифинге.

Дели в деле: Индия рассчитывает открыться для россиян летом
Две страны ведут переговоры о возможности восстановить турпоток на фоне возобновления авиасообщения

«На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому, что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — пояснил Райан.

Ранее, 8 февраля, в этическом совете ФРГ заявил «Известиям» о том, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане не должны наделяться особыми правами, поскольку пока не доказано, что они не передают вирус.

В эпоху перманентного карантина некоторые страны Европы ведут дискуссию о возможности позволить привитым людям получить доступ к заблокированной сфере услуг или туризму. В Дании и Швеции не исключают, что паспорта вакцинации позволят постепенно вывести страну из локдауна. Однако в ВОЗ «Известиям» заявили, что пока прививочной кампании недостаточно, чтобы снять ограничения.

«Нам крайне необходимо перезапустить датское общество, чтобы компании могли вернуться на правильный путь», — заявил исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Боедсков.

В ходе пресс-конференции, 1 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что пока дискуссия о расширенных правах для привитых бессмысленна, ведь «остается неясным, могут ли вакцинированные граждане оставаться переносчиками». 4 февраля этический совет ФРГ собирался для того, чтобы принять решение, насколько уместно давать большую свободу в условиях карантина тем, кто сделал прививку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021