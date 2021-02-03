Власти Дании приняли решение ввести ковид-паспорта

Правительство Дании, Торговая палата и Конфедерация промышленности договорились о введении в стране цифровых ковид-паспортов, где будет содержаться информация о вакцинации. По мнению властей, это поможет возобновить в Дании деловую жизнь. Об этом в среду, 3 февраля, на пресс-конференции объявил исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков.

Отмечается, что введение таких цифровых документов в первую очередь коснется тех, кто совершает деловые поездки, пишет «Москва 24». Такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител, пишет REGNUM.

Ковид-паспорта также позволят вновь вернуться к работе массажистам и парикмахерам, а гражданам — ходить в рестораны, на конференции, а также посещать массовые и спортивные мероприятия, пишет НСН.

«В течение трех-четырех месяцев такой цифровой документ, который станет паспортом номер два, может быть готов, и мы сможем приступить к «открытию» общества. Речь идет о том, что мы можем стать одними из первых в мире, кто использует технологические преимущества, и показать пример другим странам», — приводит слова исполняющего обязанности министра финансов агентство «РИА Новости».

По его словам, уже в феврале прошедшие вакцинацию граждане смогут увидеть информацию об этом на специальном ресурсе, где будут публиковаться данные о результатов теста на COVID-19.

Идею внедрения такого рода документов активно продвигает датское деловое сообщество, которое готово участвовать в этом процессе. По мнению руководителя Датской торгово-промышленной палаты Бриана Миккельсена, ковид-паспорта — это свет в конце туннеля, пишет сайт aif.ru.

16 января сообщалось, что в Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Заражение было зарегистрировано на острове Зеландия. Предполагается, что штамм в страну был завезен из Дубая.

С начала пандемии коронавируса в 2020 году в Дании было выявлено около 200 тыс. случаев заражения, скончались свыше 2,1 тыс. человек. За последние сутки инфекцию диагностировали у 397 человек.