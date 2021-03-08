Меган Маркл рассказала о мыслях о самоубийстве

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. Об этом она заявила 7 марта в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканала CBS.

«Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль», — сказала она.

Маркл добавила, что ей было стыдно признаться в этом мужу. Позже она рассказала членам королевской семьи, что ей необходимо обратиться за помощью, однако ей запретили это делать, так как подобные заявления не пошли бы на пользу британской семье.

В ходе интервью супруга принца Гарри также рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл сообщила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.