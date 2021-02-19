Принц Гарри с женой отказались от обязанностей членов королевской семьи

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца в пятницу, 19 февраля.

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в качестве работающих членов королевской семьи», — отмечается в заявлении.

Решение было принято после беседы между герцогом Сассекским и членами королевской семьи.

В связи с этим принц Гарри с супругой больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей фамилии.

Работающими членами королевской семьи считаются те, кто выполняет официальные обязанности и получает на это финансирование из гранта суверена, выделяемого правительством Великобритании. Средства предоставляют на официальные расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов.

«Хотя мы все огорчены их решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», — добавили во дворце.

Ранее, 15 февраля, газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщала, что принцу Гарри и его жене придется попрощаться с оставшимися королевскими привилегиями из-за согласия на откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Оно выйдет в эфир телеканала CBS Primetime 7 марта. По данным СМИ, пара впервые прокомментирует свое решение покинуть королевскую семью и расскажет о переезде в США.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.