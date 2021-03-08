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Меган Маркл рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка

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У некоторых членов королевской семьи Великобритании были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына принца Гарри и Меган Маркл. Об этом супруга британского принца рассказала 7 марта в интервью телеканалу CBS.

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По ее словам, среди некоторых из них были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его (сына Арчи. — Ред.) кожа, когда он родится». Она не стала называть их имена, чтобы не нанести им «серьезный ущерб», и добавила, что об этом ей рассказал муж Гарри. Присоединившийся к интервью позднее принц также не стал раскрывать детали тех разговоров.

«Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован», — сказал он.

Маркл рассказала, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, она не понимает.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

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