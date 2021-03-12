В нечистом поле: кто спас брошенных у «Фукусимы» кошек

10 лет назад в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на АЭС «Фукусима-1». С загрязненных территорий эвакуировали десятки тысяч человек. Хисае Унума давно обустроилась на новом месте, а когда отправляется навестить семейное захоронение рядом со своим бывшим домом, обязательно надевает защитный костюм: уровень радиации здесь зашкаливает. Сакаэ Като живет в зараженной зоне почти 10 лет и уезжать не собирается: ему здесь всё нравится. Что его держит — в фотогалерее «Известий»