В нечистом поле: кто спас брошенных у «Фукусимы» кошек

10 лет назад в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на АЭС «Фукусима-1». С загрязненных территорий эвакуировали десятки тысяч человек. Хисае Унума давно обустроилась на новом месте, а когда отправляется навестить семейное захоронение рядом со своим бывшим домом, обязательно надевает защитный костюм: уровень радиации здесь зашкаливает. Сакаэ Като живет в зараженной зоне почти 10 лет и уезжать не собирается: ему здесь всё нравится. Что его держит — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
До аварии Хисае жила в 2,5 км от атомной станции. Ее дом выдержал землетрясение 10 лет назад, но сейчас готов рухнуть: он много лет стоит пустой, его засыпает снегом и заливает дождями. «Я удивлена, что он всё еще стоит», — говорит бывшая хозяйка. Она утверждает, что не вернется туда, даже если власти снимут зараженный слой почвы с окрестных полей
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Дозиметр на кладбище неподалеку от дома показывает 1,89 микрозиверта в час. Уровень радиации вокруг дома Хисае превышает показатели, зафиксированные в Токио, в 20 раз. Она говорит, что почувствует себя в безопасности только после демонтажа АЭС. А на это уйдут десятилетия. «Не говоря уже об угрозе землетрясения, — добавляет она. — Эти реакторы могут взорваться, даже если кто-то уронит инструмент в неположенном месте»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
За годы, прошедшие после эвакуации, она уже обжилась на новом месте и создала свою ферму с нуля
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сакаэ Като живет в зараженной зоне с момента аварии
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Он остался здесь, чтобы спасти домашних животных, брошенных соседями
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сакаэ приютил у себя 41 кошку
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Для создания кошачьего приюта он использовал заброшенный дом
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Мужчина постоянно чистит клетки и готовит животным еду
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Между приемами пищи играет с ними
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Между делом он успевает покормить зашедших в гости кабанов
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
И выгулять пса Почи, которого он спас четыре года назад
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Некоторые его питомцы заражены вирусной лейкемией
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сакаэ никуда уезжать не собирается. «Я здесь, чтобы заботиться о них до последнего, — говорит он. — После этого я готов умереть, хоть в тот же час»
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