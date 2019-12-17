Живой дом: как прокормить 250 кошек

В городе Богор на острове Ява есть дом, где живут 250 кошек. 45-летняя Дита Присианти Агуста и ее муж специально купили здесь землю, чтобы построить жилище для себя и для бездомных животных. Будни кошачьего приюта — в фотогалерее «Известий»