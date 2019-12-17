Живой дом: как прокормить 250 кошек

В городе Богор на острове Ява есть дом, где живут 250 кошек. 45-летняя Дита Присианти Агуста и ее муж специально купили здесь землю, чтобы построить жилище для себя и для бездомных животных. Будни кошачьего приюта — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
«Пять лет назад у моего мужа появилась идея купить эту землю и построить дом для кошек и для нас», — рассказывает Дита
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
Тогда они жили в маленьком городке Парунг, неподалеку от Джакарты
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
«В то время у меня уже было 30 кошек, и в нашем жилище им было тесно», — вспоминает она
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
Теперь в приюте, который построили супруги, кроме них трудятся еще пять человек
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
Истощенных и больных животных лечат, дают им витамины для скорейшего восстановления
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
В доме кошки чувствуют себя хозяевами и могут ходить где угодно
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
При этом у них есть своя спальня
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
...и большая столовая под открытым небом
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
Кошкин дом живет за счет добровольных пожертвований — от производителей кормов, организаций по защите животных и жителей города, которые любят кошек
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Donal Husni
«Если бы мне пришлось оплачивать все расходы из собственного кармана, я не смогла бы себе это позволить, — признается Дита. — Мне пришлось бы тратить по $100 в день…»
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