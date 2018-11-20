Котный двор: на японском острове животных давно больше, чем людей

Тасиро — японский остров, расположенный в Тихом океане. Однако известным в том числе и за пределами страны он стал под другим названием. Чаще всего его называют островом кошек, что неудивительно: по численности эти животные здесь давно превзошли людей (их на острове живет около 70 человек) и сегодня считаются главной местной достопримечательностью
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Фото: Getty Images/Tuul & Bruno Morandi
При этом Тасиро — далеко не единственный остров у побережья Японии, который в больших количествах населяют кошки. Свою роль тут играет и обилие рыбы, и демографические и экономические факторы, которые приводят к сокращению человеческого населения в небольших поселках
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Фото: Getty Images/Carl Court
Большинство местных хвостатых — бездомные, но это не мешает им вести очень сытую жизнь. Местные жители считают котов символами удачи, а потому регулярно их кормят
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Фото: Gettyy Images/Here it is
Домашние хищники обитают здесь уже несколько столетий: когда-то на острове занимались производством шелка, а чтобы мыши не уничтожали шелковичных червей, люди заводили кошек
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Фото: Getty Images/Tuul & Bruno Morandi
Помимо самих животных на Тасиро сегодня можно найти несколько десятков посвященных им памятников и даже святынь — кошки здесь практически возведены в культ
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Фото: Getty Images/Carl Court
Еще в XVII веке местное население переключилось с выращивания шелкопрядов на рыбалку, и тогда и без того впечатляющая популяция кошек начала быстро увеличиваться: если раньше коты жили в основном при домах, то теперь бродячие животные могли просто приходить к рыбакам в надежде получить угощение
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Фото: Getty Images/Carl Court
К тому же на остров стали приезжать туристы, которые оставались в местных хижинах, чтобы порыбачить — они тоже нередко подкармливали приходивших к их дверям животных
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Фото: Getty Images/Carl Court
Сегодня большая часть приезжих и вовсе посещает остров только с этой целью: люди едут сюда, чтобы покормить котов и сфотографироваться с четвероногими достопримечательностями
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Фото: TASS/Barcroft Media/Kei Nomiyama
По данным местных СМИ, в 2011 году остров оказался в зоне, подвергшейся удару цунами, однако и люди, и населяющие Тасиро кошки уцелели
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Фото: TASS/Barcroft Media/Kei Nomiyama
И туристы, и местные жители добираются сюда на пароме, который ходит дважды в день. Островитян, правда, становится всё меньше — молодежь предпочитает уезжать на Большую землю в поисках заработка. Поэтому неудивительно, что кошки чувствуют себя здесь полноправными хозяевами
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