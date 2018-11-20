Котный двор: на японском острове животных давно больше, чем людей

Тасиро — японский остров, расположенный в Тихом океане. Однако известным в том числе и за пределами страны он стал под другим названием. Чаще всего его называют островом кошек, что неудивительно: по численности эти животные здесь давно превзошли людей (их на острове живет около 70 человек) и сегодня считаются главной местной достопримечательностью