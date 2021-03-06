Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес привились российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом глава государства рассказал 6 марта в трансляции на своей странице в Twitter.

«Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался», — заявил Мадуро.

Также он добавил на русском языке: «Спасибо!»

4 марта сообщалось, что генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье привился от коронавируса «Спутник V».

Ранее, 19 февраля, стало известно, что сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански вакцинировались «Спутником V». Препаратом «Спутник V» привились некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России, включая посла республики.

5 марта сообщалось, что «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против COVID-19 по числу одобривших государств.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была зарегистрирована российским Минздравом РФ в августе прошлого года.

Согласно опубликованным в феврале журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%. По сведениям Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося продвижением вакцины на зарубежных рынках, «Спутник V» уже зарегистрирован более чем в 40 государствах и в ближайшее время их число вырастет.