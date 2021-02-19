Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Экономика
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Мир
Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Мир
РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
Культура
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества
Наука
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
Общество
Непогода в Крыму продлится до воскресенья
Спорт
Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева
Мир
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи
Сюжет:

Посол и сотрудники посольства Сербии в Москве привились вакциной «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в сербской дипмиссии в РФ.

Легким продвижением: «Спутник Лайт» поможет сократить смертность от ковида
Эксперты считают, что новый вариант вакцины подойдет в том числе и детям

«Мы получили приглашение от МИД России пройти вакцинацию от COVID-19 на основе принципа добровольности. Посол Республики Сербии господин Мирослав Лазански, его супруга, а также члены коллектива посольства, у которых не было антител к короновирусу, привились российской вакциной «Спутник V», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В сербском посольстве выразили благодарность МИД России и отметили высокую организацию процесса вакцинации.

Также вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V» некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников Монголии в России, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

2 февраля вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021