Посол и сотрудники посольства Сербии в Москве привились вакциной «Спутник V»

Сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в сербской дипмиссии в РФ.

«Мы получили приглашение от МИД России пройти вакцинацию от COVID-19 на основе принципа добровольности. Посол Республики Сербии господин Мирослав Лазански, его супруга, а также члены коллектива посольства, у которых не было антител к короновирусу, привились российской вакциной «Спутник V», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В сербском посольстве выразили благодарность МИД России и отметили высокую организацию процесса вакцинации.

Также вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V» некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников Монголии в России, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

2 февраля вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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