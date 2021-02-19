МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19

МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств.

Информацию также подтвердили в самом МИДе.

«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», — подчеркнули в министерстве.

По данным газеты, дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, выразили желание привиться.

Днем ранее газета The Washington Post сообщила, что американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины «Спутник V» из-за нехватки подобных препаратов американского производства.

2 февраля вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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