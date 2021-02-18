СМИ узнали о просьбах дипломатов США предоставить им «Спутник V»

Американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины к зарубежным странам из-за нехватки подобных препаратов американского производства. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает The Washington Post.

«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами вакцины «Спутник V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — отмечает издание со ссылкой на неизвестных должностных лиц.

Отмечается, что российский препарат не был разрешен американским правительством. Однако, несмотря на запрет его использования сотрудникам, власти допускают их вакцинацию по собственному желанию.

По сообщению газеты, на данный момент препараты американских компаний Pfizer и Moderna, которые используются в стране для вакцинации населения, готовы предоставить минимум 13 государств для проведения данной процедуры дипломатов Соединенных Штатов.

«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», — заявил газете американский дипломат, который работает на Ближнем Востоке.

The Washington Post отмечает, что Государственный департамент США запросил у минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства. Получил он лишь 23% от запрошенного числа.

В ответ на подобное заявление заместитель госсекретаря США Кэрол Перез, которая отвечает за административно-хозяйственные вопросы, в служебной записке для сотрудников признала, что возникла ошибка с распределением вакцин. Она заявила изданию, что Госдеп пытается решить все проблемы, связанные с опасением дипломатов. Однако, по информации газеты, первая партия вакцин, которую получило ведомство, была направлена сотрудникам службы на Восточное побережье США, затем в Афганистан, Ирак и Сомали, а также в страны Африки.

«Вашингтон ставит в приоритет сотрудников, работающих внутри страны, не имея реального плана относительно остальных», — заявил один из американских дипломатов высокого ранга.

Руководство Госдепа подобные обвинения отрицает.

Ранее, 12 февраля, президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Американский лидер отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов. Также президент США добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация президента страны Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 млн доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

На данный момент США лидируют в мире по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных случаев. По последним сведениям Университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 27,2 млн человек, скончались более 470 тыс.