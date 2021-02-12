Байден заявил о проблемах с вакциной от COVID-19 в США

Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Об этом он сказал во время выступления в Национальном институте здоровья (NIH).

Американский лидер отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов. Также президент США добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.

Байден также отметил, что его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп не сделал достаточно, чтобы обеспечить оптимальные темпы вакцинации.

По его словам, программа вакцинации, которую он унаследовал, находится «в гораздо худшем состоянии», чем он ожидал, и что его переходная группа была введена в заблуждение относительно поставок вакцины.

«В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордные сроки, мой предшественник — я буду очень откровенен — ​​не выполнил свою работу по подготовке к огромной проблеме вакцинации сотен миллионов человек», — сказал Байден во время выступления, которое транслировалось в аккаунте NIH в Facebook 11 февраля.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация президента страны Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 млн доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

На данный момент США лидируют в мире по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных случаев. По последним сведениям Университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 27,2 млн человек, скончались более 470 тыс.

20 января Белый дом назвал борьбу с пандемией коронавируса одним из приоритетов президента США Джо Байдена. В тот же день стало известно, что американский лидер планирует запустить в стране программу 100 days Masking Challenge, которой призовет американцев носить защитные маски в течение 100 дней.