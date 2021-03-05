«Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран

«Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавирусной инфекции по числу одобривших государств. Об этом 5 марта сообщается в Twitter вакцины.

«Спутник V» — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!» — заявили разработчики.

На первом месте находится вакцина от AstraZeneca, разрешенная в 49 странах. «Спутник V» одобрен в 45 государствах. Третью строчку рейтинга заняла Pfizer, ей доверились 43 страны.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, жители России высоко оценивают изобретение «Спутника V». В то же время значительная часть граждан пока не спешит вакцинироваться, однако те, кто собирается это сделать, доверяют российским, а не зарубежным препаратам.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.