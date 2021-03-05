Скопинский маньяк отверг обвинения в насилии над третьей девушкой

Скопинский маньяк Виктор Мохов отверг обвинения в том, что до похищения двух девушек изнасиловал 13-летнюю девочку. Мохов 5 марта в интервью Telegrаm-каналу «112» рассказал, что девушка вступила с ним в интимную связь добровольно.

Рассказывая свою версию событий, бывший заключенный отметил, что девушку ему привезли друзья взамен на деньги. Мохов не отрицает, что запирал 13-летнюю девочку в подвале, однако делал это только из-за боязни того, что она якобы пьяной выйдет на улицу.

«И всё, мы с ней пошли ко мне домой, там вино пили… Ну и утром я ее хотел проводить на автобусную остановку, она во дворе поскользнулась и немножко себе голову разбила. Я ей: пойдем тогда вниз, там до вечера подождешь. Она перевязала голову себе, йод я ей принес», — рассказал Мохов.

По словам мужчины, через два дня он посадил девушку на автобус и она уехала домой.

Ранее в пятницу Мохова вернули в его родной дом, где он около 20 лет назад держал в заложницах и насиловал двух девушек. Там он должен проживать после того, как вышел на свободу, говорится в предписании полиции.

В ночь на пятницу мужчина пытался переночевать в отеле в родном городе, но администрация отказала ему в регистрации. Он покинул гостиницу со скандалом и позвонил в полицию, жалуясь на работников гостиницы. Правоохранители увезли его от отеля и привезли в родной дом.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин, подвергая насилию. В мае 2004 года они были освобождены.

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

3 марта стало известно, что Мохов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.