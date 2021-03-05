Скопинский маньяк вернулся в родной город

Вышедший на свободу 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, в ночь на 5 марта приехал в родной город. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мохов остановился в местной гостинице.

Бывший осужденный должен был вернуться до 4 марта в Рязанскую область, но дома его так и не увидели. Как следует из предписания ФСИН, Мохов должен в течение трех рабочих дней встать на учет в местном отделении полиции. Административный надзор за ним будет осуществляться в течение шести лет.

В 2000 году слесарь Виктор Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин, подвергая насилию.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, в мае 2004 года они были освобождены.

Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

3 марта стало известно, что Мохов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.