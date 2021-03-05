Вышедший на свободу «скопинский маньяк» не явился домой в срок

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок домой в родной город Скопин, сообщает 5 марта РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Мохову было выдано предписание явиться на место дальнейшего пребывания не позднее четверга, 4 марта.

Однако, как передают корреспонденты телеканала, находящиеся у дома «скопинского маньяка», он так и не появился в указанный срок.

Кроме того, согласно документу правоохранителей, Мохов обязан в течение трех дней встать на учет в скопинском отделении МВД для постановки на учет. В отношении него установлен административный надзор сроком на шесть лет.

3 марта стало известно, что Виктор Мохов вышел на свободу после отбывания наказания продолжительностью 17 лет в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.

В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв почти на четыре года в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке, где в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.

Позже Елена родила от него двух сыновей. Мохов отобрал у матери мальчиков и подкинул в подъезды многоэтажных домов Скопина. Оба ребенка впоследствии были усыновлены, после освобождения их биологическая мать из-за психологической травмы не смогла забрать детей себе.

Выйти из заточения пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены.

В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.