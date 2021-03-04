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«Скопинского маньяка» обязали вернуться в родной город 4 марта

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов должен вернуться в родной город в Рязанской области не позднее четверга, 4 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на постановление правоохранительных органов.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

Как уточняет телеканал, ранее в СМИ была распространена неверная информация, что Мохову якобы выдали документ, в котором фигурирует другой город в качестве места его дальнейшего пребывания.

Согласно постановлению, Мохов обязан не позднее 4 марта прибыть в Скопин и в течение трех дней явиться в местное отделение МВД для постановки на учет. В отношении него установлен административный надзор сроком на шесть лет.

3 марта стало известно, что Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу после отбывания наказания продолжительностью 17 лет в колонии ИК-4 в Саратовской области.

После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам. Также ограничения распространяются на выезд за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органов внутренних дел.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет Мохов в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.

Позже Елена родила от него двух сыновей. Мохов отобрал у матери мальчиков и подкинул в подъезды многоэтажных домов Скопина. Оба ребенка впоследствии были усыновлены, после освобождения их биологическая мать из-за нанесенной психологической травмы не смогла забрать детей себе.

Выйти из заточения пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены.

В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

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