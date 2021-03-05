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Скопинского маньяка после скандала в отеле забрала полиция

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Скопинского маньяка Виктора Мохова, выгнанного со скандалом из гостиницы, где он забронировал номер, забрали сотрудники полиции. Об этом 5 марта сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

До 4 марта бывший заключенный должен был вернуться в родной дом в Скопине Рязанской области, его обязали встать на учет в местный отдел полиции. Но дома у себя мужчина так и не появился, направившись в местную гостиницу.

В итоге сотрудники отеля отказались заселять вышедшего на свободу спустя 17 лет заключения Мохова. Они потребовали, чтобы мужчина покинул здание.

«Виктор Мохов, вас селить не будем. Уходите!» — сказали ему на регистрационной стойке.

Мохов после отказа в заселении позвонил в полицию, пожаловавшись, что его выгнали на улицу.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин, подвергая насилию. В мае 2004 года они были освобождены.

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

3 марта стало известно, что Мохов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.

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