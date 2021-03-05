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«Скопинский маньяк» не раскаялся в совершенных преступлениях

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов не раскаялся в совершенных преступлениях, следует из характеристики администрации исправительной колонии Саратовской области, где насильник отбывал тюремный срок.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

Отмечается, что за время пребывания в исправительном учреждении Мохов зарекомендовал себя как человек, за поведением которого «необходим постоянный контроль». Участие в общественной жизни арестантов принимал с небольшим желанием.

«По складу характера скрытен, хитер и лжив. В своем преступлении не раскаивается и не осознает общественной опасности содеянного», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на документ в четверг, 4 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что Мохов должен был вернуться в родной город в Рязанской области не позднее четверга и в течение трех дней явиться в местное отделение МВД для постановки на учет. В отношении него установлен административный надзор сроком на шесть лет.

3 марта сообщалось, что Виктор Мохов вышел на свободу после отбывания наказания продолжительностью 17 лет в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек — 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену. Он заточил жертв в подземную темницу, которую обустроил на своем дачном участке. В течение почти четырех лет Мохов в извращенных формах насиловал пленниц, избивал и морил голодом.

Позже Елена родила от него двух сыновей. Мохов отобрал у матери мальчиков и подкинул в подъезды многоэтажных домов Скопина. Оба ребенка впоследствии были усыновлены, после освобождения их биологическая мать из-за нанесенной психологической травмы не смогла забрать детей себе.

Выйти из заточения пленницы смогли лишь в мае 2004 года, когда Екатерине удалось передать квартирантке Мохова записку с просьбой о помощи. Та обратилась в милицию, после чего девушки были освобождены.

В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

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