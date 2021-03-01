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CNN сообщил о планах США ввести санкции против России из-за Навального

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Администрация американского президента Джо Байдена намерена на текущей неделе ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом 1 марта сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

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«Они ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Трампа, которая отказалась вводить санкции за отравление и уклонялась от прямой конфронтации с РФ из-за ее гнусных действий», — заявили официальные представители администрации американского лидера.

Как отмечает телеканал, Вашингтон собирается координировать указанные действия с Евросоюзом (ЕС). Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, наложенными на РФ администрацией Байдена после ухода бывшего президента Дональда Трампа. По словам источников CNN, они смогут задать дальнейший тон в политических отношениях государств.

По словам представителей администрации президента Соединенных Штатов, также обсуждаются возможные последующие ограничения против России за «многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал», в том числе взлом SolarWinds и Афганистан.

26 февраля представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что в течение нескольких недель США готовятся ввести новые антироссийские санкции.

23 февраля президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что к кибератаке, которая была предпринята в марте 2020 года против правительственных ведомств США и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds, якобы была причастна российская разведка. Он отметил, что имеются веские доказательства.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил Москву освободить блогера Алексея Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Министерство юстиций РФ исключил возможность освобождения блогера, отмечая, что это станет вмешательством в работу российских судов.

1 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что послы 27 стран — членов ЕС согласовали санкции против России в связи с обвинительным приговором против Навального. По словам собеседника агентства, в ближайшее время решение будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Решение о рестрикциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором против Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока.

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