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Глава Microsoft заявил о причастности российской разведки к атаке на SolarWinds

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Американская корпорация Microsoft полагает, что к кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против правительственных ведомств США и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds, якобы причастна российская разведка. С таким утверждением выступил во вторник, 23 февраля, на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США президент корпорации Брэд Смит.

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По его словам, у Microsoft «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку». При этом никаких доказательств своих слов Смит не привел, передает ТАСС.

«Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран. Они больше всего похожи на то, что использует Россия», — предположил руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа, не уточнив подробностей.

В свою очередь наиболее пострадавшая от кибератаки компания SolarWinds воздержалась от предположений о виновных во взломе своего программного обеспечения. В своих показаниях исполнительный директор компании Судхакар Рамакришна заявил, что взлом был совершен с целью получения доступа к определенным клиентам SolarWinds, вредоносный код был внедрен в программное обеспечение Orion в период с марта по июнь 2020 года, к настоящему времени он удален и угрозы безопасности больше нет. Он также отметил, что ни один из других продуктов SolarWinds не был затронут в результате кибератаки. При этом Рамакришна не высказал ни одного предположения о возможных исполнителях хакерского нападения.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение SolarWind в марте 2020 года, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение. От кибератаки пострадали девять федеральных ведомств и около ста компаний.

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Представитель Кремля призвал прекратить голословные обвинения в адрес страны. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предложил американской стороне заключить соглашение в области информационной безопасности, при этом США отказались от участия в двусторонних и многосторонних соглашениях по кибербезопасности.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон использует любые хакерские атаки на свои системы как повод обвинить в этом Москву. Он также напомнил, что США не поддерживают инициативу РФ по международному сотрудничеству в вопросах информационной безопасности.

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