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В «Яндексе» сообщили о планах Воложа продать 29,2 тыс. акций класса А

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Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож и его семейный траст планируют продажу более 29 тыс. акций класса А. Об этом говорится в материалах компании, которые были опубликованы в понедельник, 1 марта.

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«Аркадий Волож, основатель и гендиректор «Яндекса», <…> намеревается продать на открытом рынке 29 180 акций класса А <…>. Продажа является частью долгосрочной стратегии господина Воложа по диверсификации активов и обеспечению ликвидности», ― отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что гендиректор «Яндекса» владеет 30,8 млн акций класса В, каждая из которых конвертируется в 10 акций класса А. Кроме того, общая доля ценных бумаг Воложа и его семейного траста в настоящее время составляет 8,7% и обеспечивает 45,5% голосов.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что «Яндекс.Такси» заключила контракт о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Стоимость сделки составила $178 млн, ее закрытие намечено на II квартал 2021 года.

В свою очередь, в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили, что ведомство проверит эту сделку на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ФАС.

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