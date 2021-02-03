ФАС проверит сделку «Яндекс.Такси» с «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сделку компании «Яндекс.Такси» с группой компаний (ГК) «Везет». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 февраля.

«ФАС России проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов группы «Везет» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Такси» заключила контракт о покупке кол-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет».

В «Яндекс.Такси» заявили, что благодаря этой сделке удастся повысить уровень обслуживания клиентов и ускорить развитие логистической платформы. В частности, компания сможет предложить возможность экспресс-доставки посылок и грузов жителям регионов.

Стоимость сделки составила $178 млн, ее закрытие намечено на второй квартал 2021 года, пишет «Газета.ру».

В ФАС также добавили, что в июне 2020 года ведомство рассмотрело ходатайство компании MLU B.V. (контролирует «Яндекс.Такси») о сделке по приобретению агрегатора такси «Везет» и приняли решение об отказе в удовлетворении ходатайства, так как указанная сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке.