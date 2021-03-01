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Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

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Многие россиянки в подарок на Международный женский день, который отмечается 8 марта, получат украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с их желаниями. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для размещения объявлений «Авито», которые 1 марта оказались в распоряжении «РИА Новости».

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Так, большинство участниц опроса (38%) изъявили желание получить на праздник ювелирные украшения. Еще 30% оценили бы подарок в виде косметики или парфюмерии. Около 27% российских женщин хотели бы выбрать подарок в любимых магазинах самостоятельно, получив подарочный сертификат.

В свою очередь 44% мужчин планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% намерены вручить подарочный сертификат в любимый магазин, 27% участников опроса готовы подарить ювелирные украшения, отметили в компании.

По данным сервиса, в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты в этом году на платформе вырос на 25%, в случае с ювелирными украшениями спрос увеличился на 52%.

В то же время 17% женщин мечтают о поездке за город в качестве подарка на праздник, 15% выбрали бы путевку, а 10% отдают предпочтение интересной книге. Только 7% участниц исследования хотели бы получить в подарок посуду (7%), 2% обрадовались бы алкогольному напитку, а денежную сумму желают получить всего 1% опрошенных.

Со стороны мужчин 71%, как указывает «Авито», планируют потратить на подарок до 5 тыс. рублей, из них 15% — до 1 тыс. рублей, 35% — от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 15% участников опроса отводят на подарок сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% готовы потратить более 10 тыс. рублей.

На 23 Февраля российские мужчины желали получить в подарок гаджеты, одежду и деньги, однако большая часть женщин дарили на День защитника Отечества косметику, носки или белье.

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