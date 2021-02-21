Мужчины назвали самые желанные подарки на 23 февраля

Чаще всего мужчины в качестве подарка в День защитника Отечества ожидают гаджеты, одежду и деньги, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, смартфон или какую-то другую технику хотели бы получить на 23 февраля 11% респондентов.

Каждый десятый (10%) был бы раз одежде или аксессуарам. Подарок в денежном эквиваленте выбрали 8% участников опроса.

Около 4% участников исследования мечтают получить в подарок машину, еще 2% не отказались бы от недвижимости.

При этом 6% мужчин признались, что в День защитника Отечества больше всего хотят проявления любви и заботы со стороны женщин.

Опрос проводился 1-4 февраля среди 1,6 тыс. старше 18 лет.

20 февраля интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, какие подарки на День защитника Отечества могут порадовать мужчин, а какие могут их обидеть.