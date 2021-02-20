Эксперт назвала обидные для мужчин подарки на 23 февраля

Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, какие подарки на День защитника Отечества могут порадовать мужчин, а какие могут их обидеть. На эту тему эксперт высказалась в беседе с Пятым каналом 20 февраля.

По словам Андриановой, наименее желательные — это практичные подарки.

«Практичные подарки — инструменты, дрель, какой-нибудь станок, да все что угодно… Если мужчине это действительно нужно, он давным-давно купил это сам. А если по какой-то причине у него этого еще нет, то вряд ли вы угадаете, что именно нужно», — уверена психолог.

Также она считает, что мужчинам может вряд ли понравиться подарок в виде плюшевого медведя или парной футболки, на которой ваше совместное фото. При этом, как уточнила специалист, партнер, чтобы не обидеть, только сделает вид, что рад.

Помимо этого, не стоит дарить подарки, которые могут содержать неоднозначный подтекст: гели для душа, пену для бриться и стандартный набор, состоящий из носков и трусов.

По мнению психолога, мужчине будет приятно получить подарок в виде ужина, посвященного ему танца или написанного портрета. Также можно подарить что-нибудь, соответствующее интересам или хобби человека.

Ранее в субботу стали известны результаты проведенного социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe онлайн-опроса об этом празднике. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги — это самый популярный ответ.

Еще 17% опрошенных были бы рады праздничному обеду или ужину, 15% мечтают об инструментах, 12% хотят смартфон или планшет, а 11% не отказались бы от товаров для рыбалки. О белье, средствах по уходу за собой и носках мечтают только 5% респондентов.