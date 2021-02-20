Большинство мужчин мечтают получить на 23 Февраля деньги, но получат косметику и носки

Социальная сеть «Одноклассники», где традиционно пользователи поздравляют друг друга с 23 Февраля, совместно с исследовательским центром ResearchMe провела онлайн-опрос об этом празднике. Исследование показало, как пользователи Рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и может ли 23 Февраля обойтись без традиционных носков в подарок. Всего в опросе приняли участие 1073 респондента из разных городов России.

54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 Февраля, для 18% респондентов праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем. 70% пользователей (79% женщин и 60% мужчин) уверены, что поздравлять с этим праздником следует всех мужчин, поскольку каждый из них — защитник. С ними не согласны 26% отвечавших (34% мужчин и 18% женщин), которые поздравляют только тех, кто имеет отношение к военной службе.

61% женщин подарят подарки на 23 Февраля своим родственникам, 53% — любимому человеку, друзьям и коллегам — 20% и 17% соответственно. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому.

ОК также спросили у пользователей про «ожидания и реальность» от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги — это самый популярный ответ. 17% опрошенных были бы рады праздничному обеду или ужину, 15% мечтают об инструментах, 12% хотят смартфон или планшет, а 11% не отказались бы от товаров для рыбалки. О белье, средствах по уходу за собой и носках мечтают только 5% респондентов. Хотя 33% женщин планируют подарить своим «защитникам» косметику, а 15% — носки или белье.

Тем не менее чаще всего в качестве подарка на 23 Февраля женщины назвали праздничный обед или ужин (38%), 12% женщин подарят одежду или обувь, а 13% — деньги. Самым непопулярным подарком на 23 Февраля стали путешествия (1%).

40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.

«Одноклассники» также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверены, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считает, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени.

Кроме этого, пользователей спросили, в чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры. Тем не менее на вопрос: «Что вам больше всего нравится делать по дому?» — большинство мужчин ответили, что они любят ходить за продуктами (46%), на втором месте — приготовление еды (38%), третья строчка за воспитанием детей (27%), четвертая позиция — выносить мусор (25%), пятая — ухаживать за животными (22%). Как показал опрос, меньше всего мужчины любят гладить одежду (4%) и стирать белье (5%).

В «Одноклассниках» традиционно активная аудитория в праздники. Пользователи ОК любят поздравлять друг друга и обмениваться эмоциями. День защитника Отечества — один из любимых праздников в соцсети. 23 февраля пользователи ОК смогут принять участие в марафоне #мойзащитник. Чтобы присоединиться к активности, нужно загрузить фотографию своего любимого защитника. Кроме этого, пользователи соцсети смогут поздравить с праздником своих друзей и родных с помощью специальных открыток в сообщениях.