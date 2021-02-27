Турчинов обвинил Украину в «финансировании» России

Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил украинские власти в финансировании России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Еспрессо» в пятницу, 26 февраля.

По его словам, это связано с закупками энергоресурсов у России. В своей речи Турчинов задался вопросом, зачем была разрушена украинская энергетика, в частности атомная энергетика, являющаяся фундаментов энергосистемы Украины.

«И разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России. То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации», — заявил экс-секретарь СБУ.

Кроме того, Турчинов выразил мнение, что официальный Киев из-за сотрудничества с Москвой и возобновления «энергетической зависимости», подвергает страну серьезной опасности, пишет «РИА Новости».

23 февраля исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.

При этом он признал, что Украина «критически зависит от России и Белоруссии в этом вопросе».

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии.

1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч. При этом 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.