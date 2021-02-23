На Украине назвали условие для отказа от российской электроэнергии

Для отказа от импорта электроэнергии из России на Украине необходимо провести ремонт соответствующей инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.

«Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работали, а не как сейчас», — сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

Кроме того, Витренко указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединения к европейской. По его словам, этого так и не было сделано, несмотря на то что «разговоры об этом были давно».

16 февраля Витренко отмечал, что власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но вынуждены это делать из-за угрозы веерных отключений электричества.

При этом он признал, что Украина «критически зависит от России и Белоруссии в этом вопросе».

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии.

1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч. При этом 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.