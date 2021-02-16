В Киеве признали зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии

Власти Украины выступают против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, однако вынуждены осуществить закупку из-за угрозы веерных отключений электричества. Об этом заявил во вторник, 16 февраля, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме «Украина.30».

«Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», — сказал он.

При этом глава ведомства признал, что Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе».

Витренко напомнил, что Украина была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из соседних государств из-за ее дефицита.

«Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — объяснил он.

Ранее, 16 января, в интервью Deutsche Welle 16 января Витренко заявил, что в стране с 18 января запустят резервную генерацию из-за дефицита электроэнергии.

Дефицит он объяснил снижением выработки электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями в связи с погодными условиями. Помимо этого угольные ТЭС в четвертом квартале 2020 года работали на пике мощности из-за ремонта блоков атомных электростанций, что привело к уменьшению запасов угля на складах.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. 3 января Украина возобновила покупку электричества у Белоруссии.

1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч. При этом 5 февраля Киев экстренно обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электричества.