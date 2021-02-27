США надеются на скорое продолжение переговоров с РФ по ДСНВ

Соединенные Штаты рассчитывают на скорое продолжение переговоров с Россией по контролю над вооружениями с учетом того, что до истечения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), который был продлен на пять лет, остается не так много времени. Об этом заявила первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро в пятницу, 26 февраля.

По ее словам, у сторон есть только пять лет на продление договора, при этом необходимо также время для того, чтобы сенат конгресса США дал свое одобрение и согласие на его ратификацию. Томеро выразила надежду на то, что дискуссии по данному вопросу, пишет ТАСС.

Ранее, 11 февраля, президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джозефом Байденом обещания о продлении ДСНВ.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Приветствовали продление договора и в Евросоюзе.