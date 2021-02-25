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В ОНК подтвердили этапирование Навального в колонию

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Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева подтвердила этапирование блогера Алексея Навального из СИЗО-1 ФСИН «Матросская Тишина» в колонию. Об этом она сообщила в четверг, 25 февраля.

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«Его увезли из СИЗО в колонию, в какую — не знаю», — сказала она ТАСС.

Ранее в этот день адвокат блогера Вадим Кобзев написал в Twitter об этапировании Навального из СИЗО.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным, пишет «Газета.ру».

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь, в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

20 февраля Минюст запросил Европейский суд по правам человека пересмотреть принятое решение по Навальному. В ведомстве считают, что решение ЕСПЧ было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны и подтверждающие наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».

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